Güney Kıbrıs 3 hafta kapanıyor...Dışarı çıkmak için sms ile izin alınacak

Güney Kıbrıs Covid-19 salgınıyla mücadele için Pazar gününden itibaren üç hafta kapanıyor. 31 Ocak'a kadar geçerli olacak yeni önlem paketi de açıklandı.

Güney Kıbrıs Covid-19 salgınıyla mücadele için Pazar gününden itibaren üç hafta kapanıyor. 31 Ocak'a kadar geçerli olacak yeni önlem paketi de açıklandı.

Cyprus Mail'in haberine göre Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou SMS yoluyla izin alınarak günde sadece iki kez dışarıya çıkılabileceğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı 9.00 - 05.00 arası sürüyor. Yeni tedbirler, Pazar günü 05: 00'ten 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Bakana göre, 8998'e SMS yoluyla izin alınarak günde sadece iki geziye izin verilecek. 65 yaş üstü insanlar evlerini terk etmek için basılı bir form kullanabilecek. Açıklamalar yakında verilecektir.

Evlerinden 500 metre yarıçapında köpeklerini gezdirmek isteyenlere, engelli ve otizmli kişilerin ve refakatçilerinin hareketleri, anaokullarına gidip gelmeleri, gündüz bakımları ve özel eğitim için SMS gerekli değildir.

Büyük mağazalar, berberler, kuaför salonları, güzellik ve dövme salonları faaliyetlerini durdurmalıdır.

Aynı durum alışveriş merkezleri, tiyatrolar, sinemalar, etkinlik salonları, amfitiyatrolar, yiyecek ve içecek mekanları, oyun alanları, spor salonları, dans okulları ve diğer benzer okullar için de geçerli olacaktır.

İnşaat ve işleme sektörlerindeki işletmeler, yiyecek ve içecek ve diğer perakende perakende işletmeler açık kalabilir. Hangi işletmelerin ilgili olduğu hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

İlçe ve köy meydanları, , piknik alanları, marinalar gibi özel ve kamusal alanlarda toplanma yasağı, iki kişiden fazla olmamak üzere verilen park ve plajlarda egzersiz amaçları dışında yürürlüktedir.

Çalışanların yüzde 15'inden fazlası işyerinde fiziksel olarak bulunamazken, özel şirketler ve faaliyette kalan hizmetler için uzaktan çalışma teşvik edilmektedir. İş yeri başına fiziksel olarak maksimum 20 kişi bulunabilir.

Memurlar için daha önce ilan edilen zorunlu tele-çalışma hala yürürlüktedir.

Anaokullar açık kalırken, ilkokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim devam edecek.

Birinci lig futbol maçları seyircisiz oynanabilirken, spor şampiyonalarının geri kalanı 18 yaş altı küçüklerin spor aktivitesi olarak askıya alınır. İkinci ve üçüncü lig futbol kulüpleri antrenmana devam edebilir.

Kiliseler ve diğer ibadethaneler kapalı kalacaktır, ancak ayinler onların mevcudiyeti olmadan gerçekleştirilebilir. Yalnızlıkta namaz kılmak isteyenler, tüm hijyen protokollerine uyulduğu takdirde ibadet yerlerine gidebilecekler.

Düğün, vaftiz, cenaze gibi dini törenler sadece 10 kişinin varlığıyla gerçekleşebilir.

Ioannou, amacın sağlık sistemine bir soluk vermek ve koronavirüsün yayılmasını sınırlamak olduğunu söyledi.

Ioannou, "İnsanların onları umursamadığımız için ölme olasılığını ortadan kaldırmalıyız" dedi.

Daha önceki tüm tedbirlerin istenen seviyelere ulaşmaması nedeniyle bu tedbirlerin gerekli görüldüğünü belirten, Ioannou, yeni önlemlere paralel olarak hükümetin stratejisinin, toplumdaki epidemiyolojik durumun daha eksiksiz bir resmine sahip olabilmesi için daha fazla teşhis testi yapmayı öngördüğünü söyledi.

Ioannou, "Bu üç hafta ve takip eden dönemde, nüfusun savunmasız gruplarını kapsayacak plana göre aşılama programına devam edeceğiz." dedi. Hızlı testlerle nüfus kontrol programının yanı sıra kamu ve özel şirketlerde faaliyette kalacaklara hedefli kontrollerin yapılacağını sözlerine ekledi.