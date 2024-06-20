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Güney Kıbrıs, ABD ile vizeleri kaldırıyor

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Rum Hükümetinin, ABD’ye girişlerde vize zorunluluğun kaldırılmasının, bu yıl sonu veya 2025 yılı başında mümkün olabileceğinden söz ettiği belirtildi.
Güney Kıbrıs, ABD ile vizeleri kaldırıyor

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Bakanlar Kurulu öncesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, ABD’ye giriş vizesinin 2024 yılı sonu veya 2025 yılı başına kadar kaldırılmasına yönelik hedefe ulaşılabileceği şeklindeki temennisini dile getirdi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve ABD arasında imzalanan “Stratejik Diyalog Kurulması Anlaşması’nın” önemine vurgu yaparken bir çok bakanlığa ve enerji gibi birçok konuya dayanan anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışmaları yönünde bakanlara da çağrıda bulundu.

Herkesin iş birliğinin gerekliliğinden söz eden Hristodulidis, “Kıbrıs” pasaportu sahiplerinin vizeye gerek duymayacağı ABD programına Güney Kıbrıs’ın dahil edilmesi hedefinin sağlanmasında son aşamada olduklarını, bu nedenle herkesin çalışmasını beklediğini ifade etti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ABD’ye giriş vizesinin kaldırılması hedefinin 2024 yılı sonuna veya 2025 yılı başlarına kadar sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Letimbiotis, geriye ABD tarafından parametre olarak var olan pratik bir zorluğun kaldığını, bunun da ret oranının yüzde 3’ten az olması şeklinde olduğunu ifade etti.

Letimbiotis, bir diğer deyişle başvuru yapacak Kıbrıs pasaportu sahibi 100 kişiden, 3’ten az kişinin başvurusunun ret edileceğini  belirtti.

Bir soru üzerine Letimbiotis, bu programa başvuruda bulunan herhangi bir ülkenin, bu kriteri-ret edilme oranını-kabul etmesi gerektiğini de ifade etti.

 

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