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Güney Kıbrıs da pahalılıktan yakınıyor!

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Güney Kıbrıs da pahalılıktan yakınıyor!
Güney Kıbrıs da pahalılıktan yakınıyor!

Yakıt ve tahıl fiyatlarının uluslararası ölçekte artmasının Güney Kıbrıs piyasasında da mal ve hizmet bedellerinde yeni zamları tetiklediği bildirildi.
 

Haftalık Kathimerini, “Temel Mal Fiyatlarının Freni Koptu” başlıklı haberinde, son iki yıl içerisinde litre başına 40 sent zam gören akaryakıt fiyatlarının, yeni parti akaryakıt teslimatının ardından daha çok zamlanmasının beklendiğini, elektrik faturalarının “çarpmasından” korkulduğunu yazdı.
Habere göre yeni tip koronavirüs pandemisinin ardından patlak veren Ukrayna krizi nedeniyle mısırın ton fiyatı Mart 2022’de 400 Euro’ya fırladı, Ocak 2020’ye göre yüzde 126 arttı. Soyanın ton fiyatında yüzde 75 (Mart 2022’de tonu 600 Euro), arpanın ton fiyatında yüzde 102 artış oldu (Mart 2022’de tonu 400 Euro). 
 

Ticaret Bakanlığı 5 kalemde (su, süt, ekmek, elektrik ve kahve) tavan fiyat uygulaması başlattı. Mal ve hizmet fiyatlarındaki artış inşaat sektörüne de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde bu sektör ve ürünlerine gelen zamlar nedeniyle artık yeni bir binanın maliyeti yüzde 30 daha pahalı. 

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