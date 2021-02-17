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Güney Kıbrıs Rusya Ve İngiltere İle de Yeşil Pasaport Peşinde

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Perdios Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile yaptığı gibi, başka ülkelerle de koronavirüs aşısı yaptırmış kişilerin ve Güney Kıbrıs’a seyahat etmek isteyen kişilere kolaylık tanınmasını öngören yeşil pasaport anlaşması yapmak istediğini açıkladı.
Güney Kıbrıs Rusya Ve İngiltere İle de Yeşil Pasaport Peşinde

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile yaptığı gibi, başka ülkelerle de koronavirüs aşısı yaptırmış kişilerin ve Güney Kıbrıs’a seyahat etmek isteyen kişilere kolaylık tanınmasını öngören yeşil pasaport anlaşması yapmak istediğini açıkladı.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Rusya ve Birleşik Krallık İle de ‘Yeşil Pasaport’ İstiyor” başlıklı haberine göre Perdios İsrail ile yapılan ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek “yeşil pasaport” anlaşmasının benzerlerini İngiltere, Rusya ve Ukrayna gibi diğer ülkelerle de yapmak istediklerini, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde konuyla ilgili temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeşil pasaporta, AB tarafından onaylanan koronavirüs aşısının ikinci dozunu en az 7 gün önce yaptırmış olanların sahip olabileceğini ancak Rum yönetiminin, aşı yaptırmış olmalarına rağmen koronavirüse karşı bütün tedbirleri almak zorunda olan yeşil pasaportlulara test yapma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Aynı gazete Avrupa Komisyonu’nun, koronavirüs aşısına herkesin erişimi yokken aşı yaptırmış olanlara kolaylık sağlanmasının, eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle kabul edilemeyeceği görüşünde olduğuna dikkat çekti.

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