Güney Kıbrıs'ta 1883 test 1 pozitif vaka.Toplam Vaka sayısı 918

Kıbrıs'ın güneyinde Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüs salgınında bugünkü son durumu aktardı.

Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ın güneyinde sadece 1 yeni vaka tespit edildi.

Veriler şu şekilde:

Bugünkü test sayısı: 1883

Bugünkü vaka sayısı: 1

Bugünkü can kaybı sayısı: 0

Toplam vaka sayısı: 918

Toplam can kaybı sayısı: 24

Ayrıca Kıbrıs'ın güneyinde hastanede tedavi gören sadece 5 vakanın kaldığı söylenirken, diğer vakaların evde olduğu belirtildi.