Güney Kıbrıs'ta 1883 test 1 pozitif vaka.Toplam Vaka sayısı 918

Kıbrıs'ın güneyinde Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüs salgınında bugünkü son durumu aktardı.
Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ın güneyinde sadece 1 yeni vaka tespit edildi.
Veriler şu şekilde:
Bugünkü test sayısı: 1883
Bugünkü vaka sayısı: 1
Bugünkü can kaybı sayısı: 0
Toplam vaka sayısı: 918
Toplam can kaybı sayısı: 24
Ayrıca Kıbrıs'ın güneyinde hastanede tedavi gören sadece 5 vakanın kaldığı söylenirken, diğer vakaların evde olduğu belirtildi.
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