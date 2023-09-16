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Güney Kıbrıs'ta 30 Bin işsiz var

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Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) tarafından dün yayımlanan veriler, Güney Kıbrıs’taki görünür ya da gizli işsizlik oranının yüzde 11,2 olduğunu ortaya koydu.
Güney Kıbrıs'ta 30 Bin işsiz var

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) tarafından dün yayımlanan veriler, Güney Kıbrıs’taki görünür ya da gizli işsizlik oranının yüzde 11,2 olduğunu ortaya koydu.

Haravgi’nin haberine göre Eurostat’ın dün yayımladığı ve 2023’ün ikinci çeyreğiyle ilgili verilere dayandırılan raporunda 20-64 yaş aralığındaki, istihdam ihtiyaçları karşılanmamış kişileri kapsayan “gevşek çalışma” kategorisindeki işsiz oranı yüzde 11,2 (54 bin kişi) olarak verildi.

Sözü edilen kategoride 30 bin işsiz, 14 bin yarı zamanlı çalışan, 7 bin boşta olup iş aramayan ve 3 bin de iş arayan kişi bulunuyor.

Eurostat’ın yılın aynı dönemini kapsayan başka bir raporunda ise Güney Kıbrıs’taki iş gücü maliyetinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttığı görüldü.

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