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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Güney Kıbrıs’ta 32 bin 837 kişiye aşı yapıldı…

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Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihine kadar 32 bin 837 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.
Güney Kıbrıs’ta 32 bin 837 kişiye aşı yapıldı…

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihine kadar 32 bin 837 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta 27 Aralık 2020 – 5 Şubat 2021 döneminde toplam 32 bin 837 Covid-19 aşılaması yapıldığını açıkladı.

Ulusal aşılama planına göre 80 yaş üzeri toplam 22.813 vatandaşa birinci doz aşıları yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, kamudaki tüm sağlık çalışanları, özel sektörle bakımevinde yaşayanlar ve personeline ikinci doz aşı yapılmasına devam ediliyor.

80 yaş üzeri vatandaşlara aşıları randevu usulüyle yapılıyor. Bakanlık toplam 10 bin 24 yaşlı vatandaşa ikinci doz aşılarının yapıldığını bildirdi

Rum Sağlık Bakanlığı halka, yaşlarına göre aşı platformu açılır açılmaz aşı randevularını almalarını tavsiye etti. 21 Şubat’a kadar platformda 80 yaş üstü 10.058 kişi randevu alabilecek.

Bakanlık Şubat ayı içinde 75 yaş üzeri bütün vatandaşları ve bütün sağlık çalışanlarını aşılmayı planlıyor.

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