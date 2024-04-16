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Güney Kıbrıs’ta 5 yılda 22 kadın cinayeti işlendi

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Güney Kıbrıs’ta 5 yılda 22 kadın cinayeti işlendi
Güney Kıbrıs’ta 5 yılda 22 kadın cinayeti işlendi

Güney Kıbrıs’ta son 5 yıl içinde 22 kadın cinayetini işlendiği bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, Aile İçi Şiddet ile Mücadele Derneği’nden (SPAVO) yapılan açıklamada, derneğin ele aldığı 3 bin 300 vakadan 800’ünde, bir sonraki kurban olma riskinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2019 yılında 9, 2020’de 5, 2021’de 5, 2022’de 2 ve 2023’te 1 kadının öldürüldüğü ifade edilirken, aile içi şiddet rakamlarının da oldukça fazla olduğuna işaret edildi.

Gazete, SPAVO’nun araştırmasında ayrıca, 400 kadının da uzun süredir şiddet gördüğü için fiziksel ve ruhsal sağlıklarının ağır şekilde etkilendiğinin ortaya çıktığını yazdı.

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