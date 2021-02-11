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Güney Kıbrıs’ta Bir Adam Karısını Ve Oğlunu Öldürerek Kayıplara Karıştı

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Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde bu sabah çifte cinayet işlendiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta Bir Adam Karısını Ve Oğlunu Öldürerek Kayıplara Karıştı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde bu sabah çifte cinayet işlendiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, bu sabah saat 06.30 civarında, bir adamın karısını ve 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığını duyurdu.

Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğunun da olay sonucunda yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin zanlının tespit edilmesi için araştırma başlattığını ifade etti.

Zanlının tespit edilmesiyle ilgili çalışmalara havadan helikopterle katkıda bulunulduğu da belirtildi.

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