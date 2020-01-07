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Güney Kıbrıs’ta birçok ev ve iş yerini su bastı

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Elverişsiz hava koşulları Güney Kıbrıs’ta hayatı olumsuz etkiliyor.
Güney Kıbrıs’ta birçok ev ve iş yerini su bastı

Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle özellikle Baf ve Larnaka başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde hasara neden oldu.

Birçok ev ve iş yerini su bastı, ağaçlar söküldü, tabelalar uçtu, yollarda çökmeler ve derin çatlaklar oluştu.
Trodos eteklerindeki bazı bölgelerde yollarda taş ve toprak kaymaları meydana geldi. Bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatıldı.

Güney Kıbrıs genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 94,6’ya ulaştı, birçok barajda taşma meydana geldi.
Taşan barajların yakınlarında sulara gömülen bazı araçlar Rum polisi ve itfaiyesi tarafından kurtarıldı.
Limasol’un Potamiu köyündeki “Neu Yordani” isimli manastırda, 18 kişi, mahsur kaldı, polis ve itfaiye kurtarma çalışması başlattı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde Aşağı Deftera bölgesinde yollar, aşırı yağış nedeniyle nehir haline gelirken derelerin taşması nedeniyle şehir içerisindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ağaçların elektrik iletim hatları üzerine düşmesi nedeniyle Limasol ve Baf’ın bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemiyor.

Bu arada İngiltere’nin Gatwick Havaalanı’ndan kalkan uçağa Baf Havaalanı’na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptı.
Rum haber kaynaklarına göre, Easyjet havayollarına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Baf Havaalanı üzerinde uzun bir süre tur attıktan sonra dün akşam saat 18.00 sularında inişe geçti ancak iniş sırasında uçağa yıldırım çarptı.

Piste inmeyi başaran Airbus 320 tipi uçak bugün gerekli teknik ve güvenlik kontrollerinden geçirilecek. Aynı uçakla Londra-Luthon Havalimanı’na gitmek üzere Baf Havaalanı’nda bekleyen yolcular ise ya evlerine, ya da otellere gönderildi.

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