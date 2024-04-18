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Güney Kıbrıs’ta cinsel şiddet olayları ilkokul seviyesine kadar indi

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Güney Kıbrıs’ta cinsel şiddet olaylarının ilkokul seviyesine kadar indiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta cinsel şiddet olayları ilkokul seviyesine kadar indi

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Meclisi Eğitim Komitesi’ne yapılan son şikayetin, 10 yaşındaki bir ilkokul çocuğunun cinsel şiddete maruz kalmasıyla ilgili olduğunu ve İlköğretim Veli Konfederasyonu başkanının oturumda yaptığı konuşmada, neredeyse her gün, ilkokul çocuklarının arkadaşlarını soyunmaya zorladığını ve gözdağı verdiğini söylediğini yazdı.

Gazete, 10 yaşındaki çocuğun da arkadaşları tarafından soyunmaya zorlandığını ve arkadaşlarının çocuğu iterek, başının üzerine ayaklarıyla bastıklarını kaydetti.

Haberde, ilkokul bahçesinde uyuşturucu bile satıldığı ve bazı olayların ya korkudan, ya da başka sebeplerden örtbas edildiği ifade edildi.

Gazete, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in de, bu tür olaylarla mücadele edebilmek için tüm kesimleri iş birliğine çağırdığını yazdı.

 

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