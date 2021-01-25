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Güney Kıbrıs’ta Gençler Okul Avlusunda Ateş Yakıp Olay Çıkardı

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Güney Kıbrıs’ta, bir grup gencin, Lakadamya’da bir okulun avlusunda dün akşam ateş yaktığı ve olay yerine gelen itfaiyeciler ile polise saldırdığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Gençler Okul Avlusunda Ateş Yakıp Olay Çıkardı

Güney Kıbrıs’ta, bir grup gencin, Lakadamya’da bir okulun avlusunda dün akşam ateş yaktığı ve olay yerine gelen itfaiyeciler ile polise saldırdığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, maskeli oldukları belirtilen gençlerin polislerle itfaiyecilere taş ve sopalarla saldırdıklarını; olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye kuvvet gönderildiğini ve gençlerin kaçtığını duyurdu.

PARKA ÇATAPAT ATILDI, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZÜNDEN YARALANDI

Öte yandan Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir parka, bölgeden geçen bir araba içerisinden çatapat atılırken, olay esnasında parkta bulunan 13 yaşındaki bir çocuk gözünden yaralandı.

Dünkü olayda, aracı kullanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı, her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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