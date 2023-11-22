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Güney Kıbrıs’ta gıda enflasyonu yüzde 8,7

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Güney Kıbrıs’ta Ocak-Kasım ayları arasındaki gıda enflasyonu yüzde 8,7 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta gıda enflasyonu yüzde 8,7

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak-Kasım ayları döneminde gıda enflasyonunun yüzde 8,7 olduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Gazete, enflasyon oranının yılın ilk dönemine göre Kasım ayında azaldığını ve yüzde 3,5’te kaldığını belirtirken, en büyük artışın ise donmuş deniz ürünlerinde yaşandığını vurguladı.

Haberde, diğer bazı ürünlerdeki fiyat artışlarına da yer verilirken, en yüksek artışın ise yüzde 17,4 oranıyla tuvalet kağıdı, yüzde 3,1 oranıyla çamaşır yumuşatıcısı, yüzde 2,7 oranıyla tüp gaz, yüzde 1,7 oranıyla et ve yüzde 1,5 oranıyla kahvede gerçekleştiği belirtildi.

Haberde ayrıca, marketler arasında bazı ürünlerde yüzde 10’lara varan fiyat farkları gözlemlendiği de aktarıldı.

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