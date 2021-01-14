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Güney Kıbrıs'ta hemşirelik okuyan öğrenciler göreve çağrıldı

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Güney Kıbrıs'ta hemşirelik okuyan öğrenciler göreve çağrıldı
Güney Kıbrıs'ta hemşirelik okuyan öğrenciler göreve çağrıldı

Güney Kıbrıs’ın Korona virüs salgınıyla mücadelesi yoğun şekilde devam ederken, kapanma sonrasında yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlenmesine karşın vefat edenler ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında azalma olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi: “Vakalar Azalıyor Ancak Ölümler ve Tedavi Görenlerde Azalma Yok” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının düşüş göstermesine karşın alınan önlemlerin gevşetilmesinin ancak hastanelerde tedavi gören hasta sayısının azalmasıyla düşünülebileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde kritik durumun devam ettiğini, tedavi gören 198 hastanın 59’unun durumunun kritik olduğunu belirterek, 59 hastanın 30’unun ise entübe durumda bulunduğunu vurguladı.

Dün açıklanan 227 yeni vaka sonrasında toplam vaka sayısının 28 bin 124’e ulaştığını aktaran gazete, dün 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin ise başka hastalıkları da bulunan 28 yaşındaki genç bir kadın olduğunu yazdı.

HEMŞİRELİK OKUYAN ÖĞRENCİLER GÖREVE ÇAĞIRILDI
Gazete, vaka sayılarındaki fazlalık sebebiyle yaşanan hemşire sıkıntısının, hemşirelik okuyan ve dördüncü sınıfta bulunan öğrencilerin göreve çağırılmasıyla giderilmeye çalışıldığını ifade etti.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, hemşirelik öğrencilerine mektup göndererek, hastanelerde acil olarak göreve başlamaları çağrısında bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin 18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde vardiyalı olarak göreve başlayacaklarını vurgulayan gazete, öğrencilerden negatif PCR testi ibraz etmelerinin de istendiğini aktardı.

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