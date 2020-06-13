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Güney Kıbrıs'ta Hıv Pozitif Kişi Sayısı Binin Üzerinde

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Güney Kıbrıs'ta Hıv Pozitif Kişi Sayısı Binin Üzerinde
Güney Kıbrıs'ta Hıv Pozitif Kişi Sayısı Binin Üzerinde

Güney Kıbrıs’ta HIV pozitif kişi sayısının binin üzerinde olduğu, AIDS Destek Hareketi’nin 2019’da vakalarda artış saptandığını açıkladığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre AIDS Destek Hareketi basın sorumlusu Hristos Krasidis 1986’dan 2018’e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını ve bu kişilerin takip altında bulunduğunu söyledi. Özellikle 2018’de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017’de 85, 2016 ve 2015’te 80 olduğunu söyleyen Krasidis “2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018’den çok daha yüksek olması bekleniyor” dedi.

AIDS Destek Hareketi’nin “Cyprus Checkpoint programı” çerçevesinde 2015’ten Ekim 2019’a kadar Güney Kıbrıs genelinde toplam 2 bin 868 AIDS testi yaptıklarını, bunlardan 19’unun virüse reaksiyon gösterdiğini, yine bin 580 frengi testinden 36’sının pozitif çıktığını, bu rakamların Güney Kıbrıs için oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

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