Yeni tip koronavirüs vakalarının son dönemde yüksek seyretmesi, hastaneye yatanlardaki artış nedeniyle bütün hastanelerin yataklı tedavi olanaklarının daralması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi, ilaveten daha hızlı yayılan mutasyona uğramış virüs de saptanması üzerine Güney Kıbrıs’ta ikinci kez genel kapanmaya gidilmesi gündemde…

Yeni tip Koronavirüs vakalarının son dönemde yüksek seyretmesi, hastaneye yatanlardaki artış nedeniyle bütün hastanelerin yataklı tedavi olanaklarının daralması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi, ilaveten daha hızlı yayılan mutasyona uğramış virüs de saptanması üzerine Güney Kıbrıs’ta ikinci kez genel kapanmaya gidilmesi gündemde…

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun, son seçenek olmasına karşın tek çözüm olarak gördüğü genel kapanma önerisini görüşmek ve karar almak üzere yarın olağanüstü toplanacağı haber verildi.

Politis haberi manşetten “Bayramlar Bitti, ‘Liberal’ Lockdown’a Gidiyoruz… Yüksek Vaka Sayısı ve Hastanelerin Aşırı Dolu Olması Başka Seçenek Bırakmıyor” başlığıyla verdi.

Güney Kıbrıs’ın son günlerdeki epidemiyolojik göstergelerin, genel kapanmayı kaçınılmaz kıldığı, hastanelerdeki durumun henüz sürdürülebilir olduğu ancak daha ne kadar devam edeceğinin bilinemediği kaydedilen haberde, önünde iki senaryo bulunan Rum yönetiminin, yeni yılın ilk haftası sona ermeden karar vereceği belirtildi.

Habere göre yarın olağanüstü toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun önündeki iki senaryodan biri, mevcut önlemlerin Ocak ayı sonuna kadar uzatılmasını, ikincisi ve daha muhtemel görüneni ise yeniden genel kapanma uygulamasını öngörüyor. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yarın Danışma Kurulu ile bir araya gelerek ülkenin epidemiyolojik görüntüsünü gözden geçirecek ve Bakanlar Kurulu’na, bundan sonra atılması gereken adımları önerecek.

LİMASOL VE BAF’TA UYGULANANDAN BİRAZ FARKLI

Edindiği bilgilere dayanarak, genel kapanmanın Mart ayında uygulanan kapanma ile tamamen aynı olmayacağını belirten gazete, Danışma Kurulu’nun, bugün uygulanandan çok da farklı olmayan “liberal” bir kapanma, yani Kasım ayı başlarında Limasol’da ve Baf’ta uygulanana benzer bir kapanma görüşünde olduğunu yazdı.

Habere göre bu çerçevedeki önlemler arasında gece saat 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağı, kişilerin bir kazadan diğerine gidişlerinin yasaklanması, berber, kuaför ve estetik salonları da dahil perakende ticaretin işleyişinin askıya alınması bulunuyor. Mevcut önlemlerin katılaştırılmasını öngören bir çeşit ‘liberal’ kapanma söz konusu olduğu tek farkın, kişilerin bu kez kısa mesaj göndererek sokağa çıkamayacak olması olduğu belirtildi. Kasım başlarında Limasol ve Baf’ta uygulanan bu önlemlerin 14 gün içerisinde olumlu sonuç verdiği de eklendi.

Son günlerde devlet hastanelerinin kapasitelerinin hat safhaya ulaştığını, Genel Sağlık Sistemi’nin teyakkuza girerek Lefkoşa ve Limasol hastanelerindeki yatak sayısını artırdığı, Sağlık Bakanlığı’nın bu iki hastaneye, Koronavirüs hastalarına yer açmak için bütün servislerini boşaltma talimatı verdiği ve ihtiyaç halinde Larnaka ve Baf’ta da aynı uygulamaya gideceği kaydedildi.

Habere göre dün iki can kaybı oldu ve 529 yeni vaka açıklandı. Tedavisi süren hasta sayısı 182, durumu ciddi olanların sayısı 45, 19’unun da entübe olduğu kaydedilirken, bugüne kadar virüsle enfekte olanların 23 bin 974’e yükseldiği açıklandı.

Fileleftheros da Güney Kıbrıs’ta yeniden genel kapanmaya gidilmekte olduğunu “Hastaneler İçin Zor Saatler… Cumartesi Gecesi Yürekler Ağızdaydı… Tedavi Görenlerin Sayısı 195’e Ulaştı” başlığıyla manşete çekti.

Gazete hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 195’e ulaştığı için yetkililerin cumartesi gecesi durumu yürekleri ağızlarında takip ettiklerini, Cumartesi ve Pazar günleri 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve bazı hastaların taburcu edilmesi ile yataklı tedavi gören hasta sayısının 182’ye düşmesiyle rahat bir nefes aldıklarını yazdı.

GÜNEY’DE DE MUTASYONA UĞRAMIŞ YENİ TİP KORONAVİRÜS SAPTANDI

Gazeteye göre Rum Sağlık Bakanlığı, yüzde 70 daha hızlı yayılan mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüsün Güney Kıbrıs’ta da saptandığını doğruladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada 6-20 Aralık döneminde İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden kişilerden, karantina otellerine götürülmeden önce alınan 19 numunenin Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde incelendiği ve 12’sinin, mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs taşıdığının teyit edildiği kaydedildi.

Alihtia da mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüsün Güney Kıbrıs’ta da saptandığı haberini manşetten “Mutasyona Uğramış ve Çok Daha Hızlı Yayılan Yeni Virüs Bize De Geldi, Alarma Geçildi” başlığıyla verdi.

“BAŞKANLIK SARAYINI YAKACAĞIZ”

Aynı gazete Rum yönetiminin Koronavirüs için aldığı önlemlere karşı çıkan onlarca kişinin sosyal medya üzerinden örgütlenerek dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde araçlı protesto eylemi yaptığını bildirdi.

Gazeteye göre GSP stadı önünde toplanan protestocular araçları ile Rum Başkanlık Sarayı önüne kadar, “Başkanlık Sarayı’nı yakacağız” sloganları ile ilerledi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Polisin “dağılın” talimatına da direnen eylemciler, Başkanlık Sarayı’nın ana kapısından içeri girmekle tehdit etti. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.