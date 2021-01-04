  • BIST 1.499
  • Altın 458,189
  • Dolar 7,3634
  • Euro 9,0552
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Aşıları İçin Dijital Platform Oluşturuldu

» »
Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs aşılarının gerek birinci gerek ikinci fazları için randevuların dijital platform üzerinden ayarlanacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Aşıları İçin Dijital Platform Oluşturuldu

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs aşılarının gerek birinci gerek ikinci fazları için randevuların dijital platform üzerinden ayarlanacağı bildirildi.

Rum radyosu, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından basın toplantısı düzenlenerek yeni tip koronavirüse karşı aşılama ile ilgili dijital platformun tanıtıldığını duyurdu.

Buna göre platform, aşı randevularının da ayarlanacağı hak sahibi kişiler, aşı merkezleri ve merkezî düzeyde çalışacak veri merkezi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Bu sayede eldeki aşı miktarı, aşılanmış ve aşılanmamış kişi sayısı anlık takip edilerek yeni aşıların zamanında sipariş edilebilmesine olanak tanınacak.

Bu arada Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, bugün Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek koronavirüs ile ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta şekillenen güncel durum ile hastanelerin durumunu gözden geçirdi.

Danışma Kurulu’nun yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendireceği ve Perşembe günü toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun da muhtemel ikinci genel kapanma konusunda karar vereceği bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dün Yapılan Testler Sonucunda Güney Kıbrıs'ta 529 Yeni Vaka'ya Rastlandı04 Ocak 2021 Pazartesi 09:40
  • Güney Kıbrıs'ta iki kişi hayatını kaybetti , 529 yeni pozitif vaka03 Ocak 2021 Pazar 21:16
  • Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi03 Ocak 2021 Pazar 18:41
  • Rum kesiminde hastaneler “sıfır noktasında”03 Ocak 2021 Pazar 14:21
  • Hristodulidis AB Yaptırımları Konusuna Değindi03 Ocak 2021 Pazar 12:38
  • Güney Kıbrıs: 2 yeni ölüm, 627 yeni vaka02 Ocak 2021 Cumartesi 21:44
  • Anastasiadis Genel Sekreter'e Mektup Gönderiyor02 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
  • Anastasiadis:İki devlet çözümünün kabul görmeyeceğini bilecek kadar gerçekçiyim01 Ocak 2021 Cuma 15:29
  • Güney Kıbrıs'ta yoğun bakım sorumlusu hekim:“Tanrı bize el uzatsın”01 Ocak 2021 Cuma 15:28
  • Rum Yönetimi uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çekti01 Ocak 2021 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti