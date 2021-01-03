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Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

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Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları, Avrupa Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), ilk önce Birleşik Krallık, ardından da çeşitli Avrupa ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüsle (SARS-CoV-2, VOC 202012/01) ilgili direktiflerini takip eden Rum Sağlık Bakanlığı’nın; Nöroloji ve Genetik Enstitüsü aracılığıyla, Birleşik Krallık’tan Güney Kıbrıs’a gidip pozitif tanısı konulan kişilerden alınan numunelerle ilgili özel bir tarama yaptırdığını duyurdu.

Haberde, Birleşik Krallık’ın virüsün mutasyona uğramış yeni tipinin ülkede var olduğunu açıkladığı 20 Aralık tarihi ile bunun 15 gün öncesine kadarki dönemde, Birleşik Krallık’tan Güney Kıbrıs’a gidip pozitif tanısı konulan tüm numunelerin Nöroloji ve Genetik Enstitüsüne gönderildiği belirtildi. Enstitüde, spesifik olarak 6-20 Aralık tarihleri arasındaki döneme ait incelenen 19 numuneden 12’sinde, yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi. 

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