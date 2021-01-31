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Güney Kıbrıs'ta piyasaya 1-1,5 milyar Euro tahvil sunuluyor

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Rum yönetimi, kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel pandemi nedeniyle doğan ihtiyaçlarını karşılamak üzere likidite sağlamak maksadıyla Salı günü piyasaya tahvil sürecek.
Güney Kıbrıs'ta piyasaya 1-1,5 milyar Euro tahvil sunuluyor

Rum yönetimi, kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel pandemi nedeniyle doğan ihtiyaçlarını karşılamak üzere likidite sağlamak maksadıyla Salı günü piyasaya tahvil sürecek.

Haftalık Kathimerini’ye göre Rum yönetimi tahvil satışı ile uluslararası piyasadan 1-1,5 milyar Euro çekmeyi hedefliyor. Rum Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta yatırım bankaları ile direkt iletişim içerisinde olduğunu yazan gazete, satışa çıkarılacak tahvillerin sayı ve vadesi konusunda 5 ve 20 yıllık veya 10 ve 20 yıllık reçetesinin izlenebileceğini belirtti.

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