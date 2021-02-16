Güney Kıbrıs’ta Polisin Orantısız Güç Kullanmasının Yankıları Sürüyor

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında polisin orantısız güç kullanmasının yankıları sürüyor.

Yaşanan gelişmeler ışığında muhalefet, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’nin istifasını da istiyor.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bu konu üzerinde yaşanan gelişmelere geniş yer vermeye devam ediyor.

Gazete, polis aleyhindeki iddiaları ve şikayetleri soruşturmakla yetkili Bağımsız Birim’in, geçtiğimiz Cumartesi güney Lefkoşa’da meydana gelen olayları araştırması için sorgu memurlarını bugün atamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Bağımsız Birim’in, sorgu memurlarını eski yargıçlar ve avukatlardan seçmeye çalıştığını belirtti.

Habere göre AKEL Politbüro üyesi Hristos Hristofidis bir açıklama yaparak gerek Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’ya gerekse Polis Genel Müdürü’ne yönelik suçlamalarda bulundu.

Hristofidis, eylem alanında bulunan polise ne gibi talimatların verildiğinin açıklanmasını istedi.

POLİSLER DE TEPKİLİ

Gazete, eylemde yer alan polislerin, kendilerine destek vermedikleri ve planlamaya ilişkin sorumluluğu üstlenmeyen polis liderliği ile açıklamasında polisin orantısız güç kullandığından bahseden Adalet Bakanı’na tepkili olduğunu yazdı.

Polis Derneği ise açıklamasında üyelerinin kurban edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

YİOLİTİ’NİN İSTİFASI İSTENİYOR

Politis gazetesi, DİSİ, ELAM ve EDEK dışındaki diğer partilerin Adalet Bakanı ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’nin derhal istifasını talep ettiğini yazdı.

Hükümet kaynaklarının ise Yioliti’nin istifa etmesi veya görevine son verilmesi gibi bir durumun şimdilik söz konusu olmadığı görüşünde olduklarını yazan gazete, Yioliti’nin ise dün katıldığı Meclis İnsan Hakları Komitesi toplantısında yoğun tepkilere de maruz kaldığını belirtti.

Habere göre Yioliti, istifasının her gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in emrinde olduğunu belirterek aşırı davranışların poliste yerinin bulunmadığını, ilgili araştırmanın detaylı bir şekilde yapılacağını, sorumluların da cezalandırılacağını söyledi.

OLAYLARDA YARALANAN GENÇ KADIN

Fileleftheros gazetesi, yaşanan olaylarda gözünden ciddi şekilde yaralanan 25 yaşındaki Anastasia Dimitriadu’nun gerek polis gerekse hükümete karşı yasal yollara başvurmayı düşündüğünü yazdı.

Anastasia Dimitriadu’nun, polis tarafından sıkılan tazyikli su nedeniyle bayıldığını ve gözünden ciddi şekilde yaralandığını anımsattı.

Habere göre Dimitriadu’nun dün gözünden operasyon geçirmesi bekleniyordu.

“PARODİ HESAP” İÇİN DE MECLİS’TE TARTIŞMA

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Meclis İnsan Hakları Komitesi toplantısı sırasında dün, bir vatandaşın sosyal medyadan açtığı “parodi hesap” (ünlü veya tanınmış bir kişinin sanal ortamda taklit edilerek, o ünlü kişiymiş gibi hareket ederek paylaşımlarda bulunan hesap) nedeniyle, Adalet Bakanı Yioliti’nin talimatıyla bahse konu vatandaşın evinde arama yapılması konusunda da, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle yoğun tartışmaların yaşandığını yazdılar.

Gazete bahse konu kişinin Limasol sakini Nikis Zaru isimli bir kadın olduğunu belirtti.