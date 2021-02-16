  • BIST 1.571
  • Altın 406,302
  • Dolar 6,9279
  • Euro 8,4220
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta Polisin Orantısız Güç Kullanmasının Yankıları Sürüyor

» »
 Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında polisin orantısız güç kullanmasının yankıları sürüyor.
Güney Kıbrıs’ta Polisin Orantısız Güç Kullanmasının Yankıları Sürüyor

 Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında polisin orantısız güç kullanmasının yankıları sürüyor.

Yaşanan gelişmeler ışığında muhalefet, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’nin istifasını da istiyor.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bu konu üzerinde yaşanan gelişmelere geniş yer vermeye devam ediyor.

Gazete, polis aleyhindeki iddiaları ve şikayetleri soruşturmakla yetkili Bağımsız Birim’in, geçtiğimiz Cumartesi güney Lefkoşa’da meydana gelen olayları araştırması için sorgu memurlarını bugün atamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Bağımsız Birim’in, sorgu memurlarını eski yargıçlar ve avukatlardan seçmeye çalıştığını belirtti.

Habere göre AKEL Politbüro üyesi Hristos Hristofidis bir açıklama yaparak gerek Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’ya gerekse Polis Genel Müdürü’ne yönelik suçlamalarda bulundu.

Hristofidis, eylem alanında bulunan polise ne gibi talimatların verildiğinin açıklanmasını istedi.

POLİSLER DE TEPKİLİ

Gazete, eylemde yer alan polislerin, kendilerine destek vermedikleri ve planlamaya ilişkin sorumluluğu üstlenmeyen polis liderliği ile açıklamasında polisin orantısız güç kullandığından bahseden Adalet Bakanı’na tepkili olduğunu yazdı.

Polis Derneği ise açıklamasında üyelerinin kurban edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

YİOLİTİ’NİN İSTİFASI İSTENİYOR

Politis gazetesi, DİSİ, ELAM ve EDEK dışındaki diğer partilerin Adalet Bakanı ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’nin derhal istifasını talep ettiğini yazdı.

Hükümet kaynaklarının ise Yioliti’nin istifa etmesi veya görevine son verilmesi gibi bir durumun şimdilik söz konusu olmadığı görüşünde olduklarını yazan gazete, Yioliti’nin ise dün katıldığı Meclis İnsan Hakları Komitesi toplantısında yoğun tepkilere de maruz kaldığını belirtti.

Habere göre Yioliti, istifasının her gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in emrinde olduğunu belirterek aşırı davranışların poliste yerinin bulunmadığını, ilgili araştırmanın detaylı bir şekilde yapılacağını, sorumluların da cezalandırılacağını söyledi.

OLAYLARDA YARALANAN GENÇ KADIN

Fileleftheros gazetesi, yaşanan olaylarda gözünden ciddi şekilde yaralanan 25 yaşındaki Anastasia Dimitriadu’nun gerek polis gerekse hükümete karşı yasal yollara başvurmayı düşündüğünü yazdı.

Anastasia Dimitriadu’nun, polis tarafından sıkılan tazyikli su nedeniyle bayıldığını ve gözünden ciddi şekilde yaralandığını anımsattı.

Habere göre Dimitriadu’nun dün gözünden operasyon geçirmesi bekleniyordu. 

“PARODİ HESAP”  İÇİN DE MECLİS’TE TARTIŞMA

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Meclis İnsan Hakları Komitesi toplantısı sırasında dün, bir vatandaşın sosyal medyadan açtığı “parodi hesap” (ünlü veya tanınmış bir kişinin sanal ortamda taklit edilerek, o ünlü kişiymiş gibi hareket ederek paylaşımlarda bulunan hesap) nedeniyle, Adalet Bakanı Yioliti’nin talimatıyla bahse konu vatandaşın evinde arama yapılması konusunda da, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle yoğun tartışmaların yaşandığını yazdılar.

Gazete bahse konu kişinin Limasol sakini Nikis Zaru isimli bir kadın olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 123 yeni vaka14 Şubat 2021 Pazar 20:59
  • Mavroyannis: Egemen eşitlik memleketin sonu olur14 Şubat 2021 Pazar 13:32
  • Çiftçiler Ürünlerini Sokağa Dökerek Protesto Gerçekleştirdi13 Şubat 2021 Cumartesi 14:49
  • Güney Kıbrıs 250 Bin Doz Aşı Siparişi Verdi13 Şubat 2021 Cumartesi 13:37
  • Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka12 Şubat 2021 Cuma 20:48
  • Rum Göçmenlerin Ekonomik Açıdan Desteklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Onaylandı12 Şubat 2021 Cuma 13:42
  • Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Konusunda Soru İşaretleri11 Şubat 2021 Perşembe 15:20
  • Güney Kıbrıs'ta Çifte Cinayet Zanlısı Yakalandı11 Şubat 2021 Perşembe 15:14
  • Beş Taraflı Konferansın Mart Sonu Yapılacağı İddia Edildi11 Şubat 2021 Perşembe 12:38
  • Güney Kıbrıs’ta Bir Adam Karısını Ve Oğlunu Öldürerek Kayıplara Karıştı11 Şubat 2021 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti