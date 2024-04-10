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Güney Kıbrıs’ta yılın ilk iki ayında devletin gelirleri arttı

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Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk iki ayında hazinedeki bütçe fazlasının 500 milyon Euro’yu aştığı ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta yılın ilk iki ayında devletin gelirleri arttı

Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk iki ayında hazinedeki bütçe fazlasının 500 milyon Euro’yu aştığı ifade edildi.

Hazinedeki bütçe fazlasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış yaşandığını yazan Fileleftheros gazetesi, bütçe fazlasının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ise yüzde 1,7’sine ulaştığını kaydetti.

İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, 2023 yılının Ocak-Şubat döneminde 398 milyon euro olan bütçe fazlasının, 2024 yılının aynı döneminde 534,8 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.

2024 yılının Ocak-Şubat ayında toplam gelirlerin yüzde 16,7 artarak (333,9 milyon euro) 2 milyar 328 milyon euroya ulaştığı belirtilen haberde, bu rakamın 2023 yılının Ocak-Şubat döneminde ise 1 milyar 994 milyon euro olduğu ifade edildi.

2024 yılının ilk iki ayındaki toplam giderlerin ise yüzde 12,3 artarak (197 milyon euro) 1 milyar 793 milyon euroya ulaştığı ve bu rakamın 2023 yılının aynı döneminde ise 1 milyar 596 milyon euro olduğu belirtildi.

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