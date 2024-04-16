Güney Kıbrıs’taki güvenlik tedbirleri artırıldı…

Politis gazetesi “Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Herhangi Bir Silahlı Saldırıya Müdahil Olmadığını Söylüyor-Kıbrıs da Alarm Durumuna Geçti” başlıklı haberinde, İran’ın İsrail saldırısı sonrasında Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının ardından Rum Yönetimi’nin herhangi bir şekilde silahlı saldırılara müdahil olmadığını, polisin de durumu takip ettiği ve tüm gerekli tedbirleri aldığı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkenin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın yabancı uyruklu kişilerin taşınmasına katkı koymasına ilişkin olarak Letimbiotis, halihazırda aktif olan “ESTİA” planı çerçevesinde, ilgili makamların katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Leitmbiotis tatbikatlar hakkında da konuştu

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Letimbiotis basında çıkan ilgili haberi yorumlayarak Güney Kıbrıs’ın saldırı faaliyetlerini simüle eden tatbikatlara asla katılmadığını belirtti.

İlgili haberde çıkan söylemlerin asılsız olduğunu belirten Letimbiotis, hükümetin bunu kesinlikle ret ettiğini de ifade etti.

Letimbiotis, hükümetin bilindik pozisyonunun bu tür tatbikatlara katılmama şeklinde olduğunu söyledi.

İngiliz üslerinin, Orta Doğu’daki çatışmalardaki rolü etrafında gelişen tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Letimbiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Kuruluş Anlaşması’na atıfta bulunarak, adadaki İngiliz üslerinin egemen olduğunu ve böyle bir tartışmanın açılması durumunda bunun ne anlama geleceğini herkesin anlaması gerektiğini de söyledi.

Polisten yoğun güvenlik tedbirleri

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

Polis devriyelerinin sıklaştırılmasıyla, Güney Kıbrıs’ın İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından yabancı hedeflere yönelik güvenlik önlemlerini artırdığını yazan gazete, özellikle elçilik binalarının dışında Arap ülkelerinin diplomatik misyonlarında da yoğun güvenlik önlemleri yazdı.

İran elçiliği önündeki güvenlik tedbirlerinin bariz olduğuna dikkat çeken gazete, İsrail elçisinin ikametgahı çevresinde de devriyelerin artırıldığını belirtti.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, yaptığı açıklamada cumartesi günü itibarıyla tüm güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ayrıca polisin önüne gelen güvenlik konularıyla alakalı tüm bilgilerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Gazete yoğun güvenlik tedbirlerinin havalimanlarına da genişletildiğini, Larnaka Havalimanı’nda, silahlı polis ve askerlerin ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla polisin özel operasyon planının uygulanmasına başlandığını yazdı.

İngiliz üslerinin müdahil olması

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz üslerinin İsrail’in Iran saldırısında bulunmasına yönelik uluslararası operasyona müdahil olmasının, halkta büyük endişeye neden olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir silahlı saldırıya müdahil olmadığı şeklinde açıklama yaptığını anımsatan gazete, operasyona Ağrotur’dan kalkan Typhoon FGR4 tipi iki çift savaş uçağının katıldığını belirtti.

Gazete haberinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın “İran’ın İsrail’e hava saldırısının ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin İran’a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü teyit ettiği” açıklamasına da yer verdi.