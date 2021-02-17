Güney'de Polis Şiddeti Nedeniyle Adalet Bakanının İstifası İsteniyor

Lefkoşa’nın Rum kesiminde ve Limasol’da geçen cumartesi düzenlenen iki protesto etkinliğinin Rum polisinin orantısız güç kullanması ve bazı protestocuların yaralanmasına sebep olmasına tepkiler sürerken, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı’nın istifası istendi, polisin şiddet eylemlerinin araştırılması için 4 kişilik soruşturma heyeti oluşturuldu.

Organizatörler, bu cumartesi de Lefkoşa’nın Rum kesiminde yeni bir protesto eylemi düzenleyeceklerini açıkladı, Limasol’da da benzer bir protesto eylemine hazırlanıldığı bilgisi var ancak polisin, önümüzdeki cumartesi düzenlenecek eylemlerde alınacak güvenlik önlemlerine katılmak istemediği haber verildi.

Politis “Devlet Copla ve Kaskla Vatandaşlara Karşı” başlığıyla manşete çektiği, “Polis Şiddeti Koordineli ve Emirle Uygulandı” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, geçen cumartesi düzenlenen protesto eylemlerini bastırma operasyonuna katılan polislerin Politis’e ulaşarak kendilerine emir verenin, polis genel müdür yardımcılarından biri olduğuna işaret ettiklerini yazdı.

Habere göre, bastırma operasyonunun planlayıcısı ve uygulama sorumlusu olan polis genel müdür yardımcısının Polis Genel Müdürlüğü’nde kurulmuş kriz masasında bulunduğunu söyleyen polis memurları, “göstericileri dağıtın” emri verilmesinin, bazı polis memurlarının eylemcilere karşı akıl almaz ölçüde şiddet kullanmasına fırsat verdiğini anlattılar.

Haberde, kriz masasından verilen bütün emirlerin ve durumla ilgili bütün görsellerin elektronik ortamda kayıt altında bulunduğu, 2 kadın 2 de erkek avukattan oluşturulan soruşturma heyetinin bu verileri inceleyeceği belirtildi.

Gazete, aynı organizatörlerin bu cumartesi de Lefkoşa’nın Rum kesiminde protesto gösterisi düzenleyeceğini açıkladığını, Limasol’da da benzer eylemler düzenleneceğine dair bilgi edinildiğini ancak polis memurlarının, bu eylemler için alınacak koruma tedbirlerine katılmak istemediklerini yazdı; “Bakanın ve Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu üstlerinden atmak için kendilerini kurban ettiğine inandıklarını” ekledi.

Muhalefet partilerinin, geçen cumartesi günü cereyan eden olayların siyasi sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yoliti’nin ya istifa etmesi veya görevden alınması gerektiğinde ısrarlı olduğuna dikkat çekilen haberde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da yarın bu konuyu görüşmek için Rum Başkanlık Sarayı’na gideceği kaydedildi.

Fileleftheros “‘Kara Kutu’ Her Şeyi Söyler… Polis Kriz Merkezi’nde Cumartesi Günkü Olaylarla İlgili Bütün Veriler Var” başlıklı manşet haberinde, Polis Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde, merkezle yapılan bütün iletişimlerin ve akan görüntülerin kaydedildiği, bir çeşit “kara kutu” niteliğinde bir sistem bulunduğunu, 4 kişilik araştırma heyetine bu verilerin iletileceğini yazdı. Polisin kendini savunmak için bu veriler ile birlikte alandaki güvenlik kameralarından ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri de toplayıp araştırma heyetinin önüne koymaya hazırlandığı belirtildi.

Alithia, manşet haberine “Polis Karşı Atakta… Eleştirilere Karşılık Veriyor ve Uyarıyorlar… Mensuplarımızın Kurban Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz… Gelecek Cumartesi Yeni Eylem” başlığını attı.