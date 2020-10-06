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Güney'de tedbirlere uyma gün geçtikçe azalıyor!

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Güney Kıbrıs’ta gün geçtikçe daha az kişinin koronavirüs tedbirlerine uyduğu ve bu durumun endişe yarattığı bildirildi.
Güney'de tedbirlere uyma gün geçtikçe azalıyor!

Güney Kıbrıs’ta gün geçtikçe daha az kişinin koronavirüs tedbirlerine uyduğu ve bu durumun endişe yarattığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Epidemiyolog Valentinos Silvestros’un, vatandaşın tedbirlere uymamasının ve iş birliği yapmamasının, ayrıca karantinaya girmek ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermek istememesinin kötü şeylere sebep olabileceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin dün, Pazar gününden beri hayat belirtisi göstermeyen pozitif bir vaka tespit ettiğini ve bu kişinin, Avusturya’dan Larnaka’ya gelip, halihazırda ülkesine dönmüş olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Haberde, Avusturya makamlarının da konuyla ilgili haberdar edildiği ve söz konusu şahsın büyük bir ihtimalle Güney Kıbrıs’a giriş için şart olan “flightpass’a” yanlış bilgi girdiği belirtildi.

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