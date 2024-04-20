Güneyde trafik cezalarının neredeyse yarısı ödenmiyor... Ödemeyen 3 bin Kıbrıslı Türk de var

Fileleftheros gazetesi, trafik kameralarının tespit ettiği ihlallere ilişkin cezaların ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılara yer verdi.

Trafik suçu işleyen sürücülerin nerdeyse yarısının trafik cezalarını ödemediğini yazan gazete, bununla birlikte trafik suçu işlediği belirlenen 3 bin Kıbrıslı Türk’ün ise veri tabanının olmaması nedeniyle ceza belgesini bile alamadığını yazdı.

Havalimanlarında ve polis karakollarında devrede olacak foto-radar sisteminin kurulmasıyla bu sorunun giderilmesi çabasının da sonuç vermeyeceğinin görüldüğünü yazan gazete, diğer sürücüler ve Kıbrıslı Türkler için de ayrı oluşturulacak foto-radar konusunun, ilgili makamlarca ele alındığını ancak bunun kamuya yönelik maliyeti nedeniyle ileriye götürülmeyeceğinin de görüldüğünü belirtti.

Gazete haberinde, kamera sisteminin yönetici firmasının, sözleşmenin öngörmediği harici kullanıcıların yazılıma erişmesi amacıyla yazılımını güncellemek için ek ücret de talep ettiğini, bunun için de ilgili makamın onayına gerek olduğunu da yazdı.