Günlük Hava Durumu (23 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR.HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|13 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|12 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|14 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|17 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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