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Günlük Hava Durumu (27 Ocak 2021)

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Günlük Hava Durumu (27 Ocak 2021)
Günlük Hava Durumu (27 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS'UN BATISINDA FIRTINA BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 BATISI 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE BATISI 4METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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