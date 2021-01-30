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Günlük Hava Durumu (30 Ocak 2021)

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Günlük Hava Durumu (30 Ocak 2021)
Günlük Hava Durumu (30 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ VE FIRTINA ANINDA ZAYIF.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ VE FIRTINA ANINDA ZAYIF.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ VE FIRTINA ANINDA ZAYIF.
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