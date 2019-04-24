“Güzelyurt Belediyesi sivrisineklere karşı kapsamlı mücadele başalttı”

Güzelyurt Belediyesi ülkemizde yaşanan yoğun yağışlar sonrası bölgemizde oluşabilecek sivrisineklere karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda kapsamlı bir mücadele başlattı

Bölgemizde aşırı yağış sonrası oluşan doğal su birikintileri Güzelyurt Belediye Sağlık Birimi tarafından çevreye, insanlara, sucul canlılara ve arılara zarar vermeden biyolojik ürünlerle ilaçlanmaya başlandı.

Bunun yanında Güzelyurt Belediyesi olarak başlatılan Şehirsel Alanda Hamamböceği Mücadelesi kapsamında tüm evler halkımız için risk yaratmayacak jel yöntemi ile ilaçlanmaktadır. Ev ilaçlaması esnasında belediye ekiplerimiz halkımızı ev bahçelerinde oluşabilecek sivrisinek üreme kaynakları konusunda bilgilendirecek ve alınması gereken önlemleri paylaşacaktır. Evlerimizin çevresinde 1 haftadan fazla su kaynağı (bidonlar, tanklar, saksı altları vb.) bekletilmemesi, sivrisineklerin ürememesi için oldukça önemlidir.

Güzelyurt Belediyesi halkın da evlerinde veya çevrelerinde yapacağı katkı ve duyarlı yardımlaşmayla sivrisinek oluşumunda büyük oranda azalma olacağı vurgulandı.