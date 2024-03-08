  • BIST 9103.8
  • Altın 2218.42
  • Dolar 31.9515
  • Euro 34.9847
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Zehra Arpalıklı hayatını kaybetti

» »
Aslen Akçaylı olan ve Londra’da yaşayan Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı hayatını kaybetti.
Zehra Arpalıklı hayatını kaybetti

Akçay Muhtarlığı acı haberi duyurdu… Muhtarlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aslen Akçaylı olan ve Londra’da ikamet eden Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı’nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

“Güne çok acı bir haber alarak başladık. Çok üzgünüz.

Londra’da yaşayan köylümüz, abimiz Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah yaslı ailesine sabırlar nasip eylesin inşallah.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 yıl sonra yeniden aktı16 Şubat 2024 Cuma 09:07
  • İnşaatta feci ölüm... 37 yaşındaki işçi hayatını kaybetti...09 Şubat 2024 Cuma 12:17
  • Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Yangını: Araçta Büyük Hasar08 Şubat 2024 Perşembe 16:45
  • Güzelyurt'ta Metamfetamin Bulunduran Şahıs Tutuklandı08 Şubat 2024 Perşembe 16:27
  • Güzelyurt'ta kayıp şahıs04 Şubat 2024 Pazar 10:48
  • Çaldığı dövizleri bozdurdu... Güzelyurt'ta hırsızlık02 Şubat 2024 Cuma 14:13
  • Narenciye üreticilerinin ‘ihracat’ sorunu çözüldü01 Şubat 2024 Perşembe 09:45
  • CTP, Güzelyurt’ta üreticiler ve ihracatçılarla bir araya geldi30 Ocak 2024 Salı 14:40
  • Güneşköy'de köpeği tabanca ile vuran şahıs aranıyor!27 Ocak 2024 Cumartesi 18:37
  • Güzelyurt'ta 18 Yaşından Küçük Şahsa Sigara Satma24 Ocak 2024 Çarşamba 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti