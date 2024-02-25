  • BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği'ne arazi tahsis edildi

» »
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, İçişleri Bakanlığına teşekkür ettiGüzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, sokak köpekleri sorununa çözüm bulunması için derneğe bir arazi tahsis eden İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği'ne arazi tahsis edildi

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Kalkanlı’daki sokak köpekleri sorununa çözüm bulunması için derneğe bir arazi tahsis eden İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dernek Başkanı Rana Sarro yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Kalkanlı’da yıllardır devam eden sokak köpeği sorununa duyarlılık göstermesinden dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Güzelyurt Belediyesini “25 yıldır bir barınak yapmadığı” gerekçesiyle eleştiren Sarro, İçişleri Bakanlığı’nın, sokak hayvanlarına yardım etmek ve yaşatmak misyonu üstlenen derneğin kullanımına, Güzelyurt ilçe sınırlarındaki sahipsiz hayvanların bakım ve idamesi için bir arazi verdiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt'ta Metamfetamin Bulunduran Şahıs Tutuklandı08 Şubat 2024 Perşembe 16:27
  • Güzelyurt'ta kayıp şahıs04 Şubat 2024 Pazar 10:48
  • Çaldığı dövizleri bozdurdu... Güzelyurt'ta hırsızlık02 Şubat 2024 Cuma 14:13
  • Narenciye üreticilerinin ‘ihracat’ sorunu çözüldü01 Şubat 2024 Perşembe 09:45
  • CTP, Güzelyurt’ta üreticiler ve ihracatçılarla bir araya geldi30 Ocak 2024 Salı 14:40
  • Güneşköy'de köpeği tabanca ile vuran şahıs aranıyor!27 Ocak 2024 Cumartesi 18:37
  • Güzelyurt'ta 18 Yaşından Küçük Şahsa Sigara Satma24 Ocak 2024 Çarşamba 10:34
  • Cypfruvex'den üreticilere duyuru21 Ocak 2024 Pazar 07:39
  • Güzelyurt'ta korkutan kaza: Şans eseri yaralanan olmadı15 Ocak 2024 Pazartesi 21:49
  • Bulduğu telefonu çaldı13 Ocak 2024 Cumartesi 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti