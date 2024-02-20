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Son Dakika Haberi:.. Narenciye Üreticileri yollara ürünlerini döktü!

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Son Dakika Haberi:.. Narenciye Üreticileri yollara ürünlerini döktü!
Son Dakika Haberi:.. Narenciye Üreticileri yollara ürünlerini döktü!

Son Dakika Haberi:.. Narenciye Üreticileri yollara ürünlerini döktü!

Narenciye Üreticileri Güzelyurt'ta eylem yapıyor.

Basın açıklaması yapılıyor..

 

İşte satır başları...

Mandelinde 5,5 TL taban fiyatı oluşturuldu. Isgarta fiyatına verilen ürün yerine daha iyi ürün alındı.

Üreticinin beklediği fiyatı oluşturulmadı.

 

Ne Oldu?

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği'nden “Burada afet var, adalet yok! Hükümet nerede?” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, ülkede üreterek tutunmaya çalışan her kesimin iflas eşiğinde olduğuna vurgu yapıldı. Birlik, kesim ekiplerinin, kamyoncuların, plastik kasa imalatçılarının, paketleme fabrikalarının ve ihracatçıların batma aşamasında olduğunu açıklayarak “yok olmamak” için eyleme gideceklerini ve destek beklediklerini duyurdu.

 

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bu ülkeye üreterek tutunmaya çalışan her kesim iflasın eşiğindedir. Narenciye üretimini geleceği karanlıktır. Üreticiler, Kesim Ekipleri, Kamyoncular, Plastik Kasa İmalatçılar, Paketleme Fabrikaları ve İhracatçılar batma aşamasındadır. YOK OLUYORUZ… ÜRETİME DEVAM EDEBİLMEK İÇİN Eyleme desteğinizi bekleriz.”

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