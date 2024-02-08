Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Yangını: Araçta Büyük Hasar

Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Aracında Yangın: Büyük Zarar Meydana Geldi

07 Şubat 2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hacı Murat BUĞUR yönetimindeki LP 873 plakalı vinçli kamyon seyir halindeyken, muhtemelen vinç kısmında bulunan kontrol paneline ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın, hızla büyüyerek aracın kabin kısmı, vinç kontrol paneli, hidrolik hortumları, sağ ön tekerleği, çamurluğu, motor üst kapağı ve vinç kısmında bulunan çeşitli plastik ve metal aksamları etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi ve başarılı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar.