  • BIST 8946.37
  • Altın 1996.102
  • Dolar 30.6039
  • Euro 33.009
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Yangını: Araçta Büyük Hasar

» »
Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Aracında Yangın: Araçta Büyük Zarar Meydana Geldi
Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Yangını: Araçta Büyük Hasar

Güzelyurt'ta Vinçli Kamyon Aracında Yangın: Büyük Zarar Meydana Geldi

07 Şubat 2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hacı Murat BUĞUR yönetimindeki LP 873 plakalı vinçli kamyon seyir halindeyken, muhtemelen vinç kısmında bulunan kontrol paneline ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın, hızla büyüyerek aracın kabin kısmı, vinç kontrol paneli, hidrolik hortumları, sağ ön tekerleği, çamurluğu, motor üst kapağı ve vinç kısmında bulunan çeşitli plastik ve metal aksamları etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi ve başarılı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneşköy'de köpeği tabanca ile vuran şahıs aranıyor!27 Ocak 2024 Cumartesi 18:37
  • Güzelyurt'ta 18 Yaşından Küçük Şahsa Sigara Satma24 Ocak 2024 Çarşamba 10:34
  • Cypfruvex'den üreticilere duyuru21 Ocak 2024 Pazar 07:39
  • Güzelyurt'ta korkutan kaza: Şans eseri yaralanan olmadı15 Ocak 2024 Pazartesi 21:49
  • Bulduğu telefonu çaldı13 Ocak 2024 Cumartesi 12:35
  • Serhatköy'de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi...10 Ocak 2024 Çarşamba 16:35
  • Güzelyurt'ta Av ve Avcılık Yasasına Aykırı Davranış08 Ocak 2024 Pazartesi 10:17
  • Ağır Yaralama, Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşımak07 Ocak 2024 Pazar 10:44
  • Yatak odasında uyuşturucu madde bulundu...02 Ocak 2024 Salı 15:38
  • Evinde uyuşturucu bulundu: Pişmanım30 Aralık 2023 Cumartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti