Güzelyurt’ta Kızılyürek’e yoğun ilgi



Eski müzakerecilerden, Avrupa Birliği uzmanı Erhan Erçin açılış konuşmasında, “Avrupa’daki haklarımız için hep birlikte mücadele etmeliyiz, Niyazi hocamızın bu yolda katkısını yerinde gözlemliyoruz” dedi. Güzelyurt’un kalkınması için Avrupa Birliği’nin imkanlarının önemine işaret eden Erçin, “Avrupa Parlamentosu bizler için önemli bir araçtır, sorunlarımızın çözümü için oradaki temsiliyetimizi korumalıyız” şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde görev yapan Mehmet Çağlar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “9 Haziran’daki seçim sadece Niyazi Kızılyürek’in değil, hepimizin seçimidir, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’daki varlığını güçlendirme seçimidir.” dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AKEL adayı olarak yarışacak Niyazi Kızılyürek de, “Avrupa Birliği’nde söz sahibi olmak için güçlerimizi birleştireceğiz, kültürel ve ekonomik olarak özne olacağız, mücadele edeceğiz ve üyeliğimize sahip çıkacağız ” sözlerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği’yle ilişkisinin farklı olduğunu belirten Kızılyürek, “Avrupa Birliği’ne en fazla ihtiyacı olan toplum biziz” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyleyen Kızılyürek, “15 milyon Euro seviyesindeki ticaretin çok daha üzerine çıkabiliriz. Yerli üretim, Avrupa’da tüketim gibi bir yaklaşımla hareket edeceğiz” sözlerini kullandı.

Türkçe’nin Avrupa Birliği dili olması, karma evliliklerden kaynaklanan yurttaşlık sorunu, Erasmus eğitim programına dahil olmak gibi meselelerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Kızılyürek, “Sonuç alana kadar da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kızılyürek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Birliği üyesiz, haklarımız var ve zorlukları aşmalıyız. 9 Haziran’da çok daha güçlü sandığa giderek, yönümüzü Avrupa’ya döndüğümüzü herkese göstermeliyiz.”

Bel-Sen lokalindeki toplantının sunumunu Niyazi Düzgün yaparken, salonun tümünü dolduran katılımcılar, özellikle de narenciyenin Avrupa pazarına açılması yönünde beklentilerini dile getirdi, karma evliliklerden yurttaşlıkları sorguladı. Güzelyurt’taki toplantıya pek çok kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile gelerek seçmen konumlarını sorgulaması da dikkat çekti.