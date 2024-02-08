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Güzelyurt'ta Metamfetamin Bulunduran Şahıs Tutuklandı

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Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Tasarrufunda Tutuklama
Güzelyurt'ta Metamfetamin Bulunduran Şahıs Tutuklandı

Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama: Metamfetamin Bulunduran Şahıs Gözaltına Alındı

07 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerinde, Güzelyurt'un İnönü Meydanı bölgesinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Operasyon Şube) ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adımı temsil etti. Operasyon sırasında, şüpheli olarak belirlenen A.T. (E-29) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, dikkat çekici miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan arama sonucunda, A.T.'nin yaklaşık 100 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddeye sahip olduğuna inanılan bir miktar ve içerisinde tütünle karışık metamfetamin bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara ele geçirildi. Bu bulgular, polis ekiplerinin hızla harekete geçmesine ve A.T.'yi tutuklama sürecini başlatmalarına neden oldu.

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