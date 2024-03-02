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Güzelyurt Belediyesi’ne ‘Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ protestosu!

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Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden kaybolan sahipsiz köpeklerin akıbetini sordu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.
Güzelyurt Belediyesi’ne ‘Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ protestosu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Belediyesi’nin CTP’li meclis üyeleri ve bir grup hayvan sever, Güzelyurt Belediyesi binası önünde toplanarak, Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden kaybolan sahipsiz köpeklerin akıbetini sordu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt yetkilileri ve bir grup hayvan sever, Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir tarafından okunan açıklamada, Mahmut Özçınar’ın “Hayvan Rehabilitasyon Merkezi” diye adlandırdığı yere konulan sahipsiz köpeklerin kaybolduğuna işaret edilerek, konuya açıklık getirilmesini talep etti.

Köpeklerin kaybolduğu bilgisi alındıktan sonra Özçınar ile görüşme yapmaya ve köpeklerin akıbetiyle ile ilgili bilgi almaya çalışıldığı ancak Özçınar’ın konuyu geçiştirmeye çalıştığı iddia edildi. Açıklamada, Güzelyurt Belediye Başkanı, “barınak yok, rehabilitasyon merkezi var” yönündeki söylemlerinden dolayı da eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Özçınar, ‘hayvan rehabilitasyon merkezi’ diye adlandırdığınız ve oraya toplatıp, kayıp ettiğiniz köpekler nerededir? Geçtiğimiz belediye seçimi zamanında bir çöp gibi toplatıp attığınız köpekler henüz aklımızdayken, geçen ay toplattığınız köpeklere ne olduğunu çok merak ediyoruz. Bu köpeklerin başlarına ne gelmiştir?; Keza, Hayvan Refah Yasası’na göre (13. Madde 2.fıkra, c bendi), mevzuata uygun barınak kurmak, belediyenin yükümlülüğü olmasına rağmen, yükümlülüğünüzü yerine getirmediğinizin farkında mısınız?; Akıbetini bilmediğimiz bu sokak köpeklerini düşündüğümüz zaman, geçmiş seçim dönemlerinde barınak yapma vaadinizi yerine getirmediğiniz için size teşekkür mü etmeliyiz? Birçok belediye sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve hastalık tedavisini kendi bütçesinden karşılarken, Güzelyurt’ta biz hayvan severler, kendi kısıtlı bütçelerimiz ile bu canların tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz”

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi de göreve çağrılarak, “sahipsiz hayvanların tutulduğu yerleri kontrol etmenin, Hayvan Refahı Yasası ve bu yasa altında çıkarılan mevzuat kurallarına uyulup uyulmadığını denetleme” görev ve sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

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