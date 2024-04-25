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SON DAKİKAGüzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!

Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!

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Meteoroloji Dairesi, bugün Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.
Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!

Meteoroloji Dairesi, bugün Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta; Nisan ayları içerisinde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değerleri Güzelyurt’ta 38 derece, Çamlıbel’de ise 34,3 derece olduğu ve bugün itibarıyla bu bölgelerde sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.

Buna göre, bugün ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri Güzelyurt’ta 39,6 derece, Çamlıbel’de ise 36,5 derece oldu.

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