Hafif darbeler bile beyin hasarına neden olabilir

Araştırmalar, kafaya alınan hafif darbelerin bile beyin hasarında önemli bir rol aldığını ortaya çıkardı. Elde edilen veriler; hafif darbelerin hastaların yaklaşık yarısında uzun süreli beyin hasarına neden olduğunu gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, hastaların yüzde 45’inde beyin sarsıntısı geçirdikten en az altı ay sonra hafif travmatik beyin hasarı semptomlarının ortaya çıktığını buldu.

Araştırmada; ragbi gibi fiziksel olarak zorlayıcı sporları yaparken yaşanan düşmeler, araba kazaları, bisiklet kazaları veya yaralanmalarda kafadaki şişliklere eşlik eden depresyon, yorgunluk ve baş ağrıları gibi semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Beyin sarsıntısı geçirmiş 108 hastayı kapsayan çalışmada, altı ay sonra hastaların sadece yarısının tamamen iyileştiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 108 hastadan alınan fMRI beyin taramalarını (beynin bölgelerinin birbiriyle nasıl koordine olduğuna bakan işlevsel MRI taramaları) inceledi ve bunları 76 sağlıklı gönüllüden alınan taramalarla karşılaştırdı. Hastalar ve gönüllüler, travmatik beyin hasarı olan hastaların bakımını iyileştirmeyi amaçlayan bir Avrupa araştırma projesi olan Center-TBI’a alındı.

Çalışma, hastaların yüzde 45’inin hâlâ beyin hasarından kaynaklanan semptomlar gösterdiğini, bunların en yaygın olanlarının yorgunluk, zayıf konsantrasyon ve baş ağrıları olduğunu buldu.

Araştırmanın baş yazarı Dr Emmanuel Stamatakis şunları söyledi: “Özellikle yaşlanan nüfusumuzdaki düşüşler nedeniyle dünya çapında hafif travmatik beyin hasarı vakalarında bir artış ve düşük ve orta gelirli ülkelerde karayolu trafik çarpışmalarının sayısında bir artış görüyoruz. Şu anda, bu hastalardan hangisinin hızlı bir şekilde iyileşeceğini ve hangisinin iyileşmesinin daha uzun süreceğini belirlemenin net bir yolu yok.”