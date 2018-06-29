  • BIST 97.304
  • Altın 183,844
  • Dolar 4,5619
  • Euro 5,3149
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Hafta sonu hava nasıl olacak?

» »
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteroloji hafta sonu hava durumunu açıkladı
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

3 günlük periyotta hava sıcaklığı  mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37 sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:05
  • Yağmur geliyor11 Mayıs 2018 Cuma 15:44
  • Sağanak yağışlar bugünden itibaren etkili olacak07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:07
  • Meteoroloji’den sağanak uyarısı!09 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
  • Sıcaklık 3-4 derece yükselecek03 Şubat 2018 Cumartesi 10:15
  • Pazar Günü hava nasıl olacak?16 Aralık 2017 Cumartesi 15:04
  • Haftasonunda hava nasıl olacak?14 Aralık 2017 Perşembe 14:49
  • Bu hafta yağmur bekleniyor15 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • En fazla yağış Girne’ye düştü04 Kasım 2017 Cumartesi 12:47
  • Bu haberi okumadan plan yapmayın!27 Ekim 2017 Cuma 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti