Hakan Tazegül Ankara’da 27 Aralık Koşusuna Katıldı

27 Aralık Atatürk koşusuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül’de katlarak koştu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımı temsilen katılan başarılı atletimiz Hakan Tazegül diğer atletlerle birlikte koşarak finişe toplu olarak girdi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşusu pandemiden dolayı belirli sayıda sporcuya izin verilirken, 10 bayan 10 erkek sporcunun katılımı ile Atletizm Federasyonu telkiniyle toplu olarak koşuldu.

KKTC Bayrağı ile koştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği Dikmen mevkiinde başlayan 10 kilometrelik 27 Aralık Atatürk koşusuna sivil ve milli takımdan oluşan 20 sporcuyla birlikte koşan başarlı sporcumuz Hakan Tazgül, özel izinle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız 10 kilometrelik parkur boyunca özellikle en önde taşıyarak Ankara tren garı önünde finişe toplu olarak girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımda yer alan Hakan Tazegül Bayrağımızla Ankara sokaklarında koşarken halkın yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tezaurat etmesinden dolayı farklı bir atmosfer, bambaşka bir heycan ve duygular içerisinde güzel bir ortamda koşusunu tamamladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşunun ardından katılan tüm sporculara madalya verildi.

31 Aralık’ta Dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşusuna (10 Km) katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 31 Aralık Perşembe günü adaya dönüyor.