Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver ve hayvanlara yem et

ABD'de bir gelenek haline gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel uygulamada bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu diğer canlılara yem edebiliyorsunuz. Etkinliğe katılmanın ücreti 5 dolar.

ABD'de bir gelenek haline gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel uygulamada bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu diğer canlılara yem edebiliyorsunuz. Etkinliğe katılmanın ücreti 5 dolar.

ABD'deki San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde her yıl 14 Şubat'ta gerçekleştirilen etkinliğe göre 5 dolar karşılığında bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu bir kuşa, sürüngene veya bir memeli hayvana yem edebiliyorsunuz.

"Cry me a cockroach (hamamböceği gibi ağla)" adı verilen bu etkinlikte, eski sevgilinize olan nefretiniz daha fazla ise 20 dolar karşılığında adını bir fareye verip yılanlara da yem edebilirsiniz.

Hayvanat bahçesi, bir canlının bu şekilde öldürülmesi durumunu hoşnut karşılamayan bireylere, bir sebzeye isim verip otçul hayvanlara yedirme imkanı da sunuyor.

Ayrıca, bu işlemi izlemek için hayvanat bahçesinde bulunmanız da gerekmiyor. Olay anını Facebook üzerinden canlı olarak da izleyebiliyorsunuz.

Etkinliğe hayvanat bahçesinin web sitesi üzerinden katılabilirsiniz. Katılım, 13 Şubat tarihi yerel saatle 17.00'ye kadar mümkün. Web sitesindeki listede sadece ilk isimler görülecek.