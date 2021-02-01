  • BIST 1.492
  • Altın 430,847
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver ve hayvanlara yem et

» »
ABD'de bir gelenek haline gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel uygulamada bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu diğer canlılara yem edebiliyorsunuz. Etkinliğe katılmanın ücreti 5 dolar.
Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver ve hayvanlara yem et

ABD'de bir gelenek haline gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel uygulamada bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu diğer canlılara yem edebiliyorsunuz. Etkinliğe katılmanın ücreti 5 dolar.

ABD'deki San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde her yıl 14 Şubat'ta gerçekleştirilen etkinliğe göre 5 dolar karşılığında bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını verip onu bir kuşa, sürüngene veya bir memeli hayvana yem edebiliyorsunuz. 

"Cry me a cockroach (hamamböceği gibi ağla)" adı verilen bu etkinlikte, eski sevgilinize olan nefretiniz daha fazla ise 20 dolar karşılığında adını bir fareye verip yılanlara da yem edebilirsiniz.  

Hayvanat bahçesi, bir canlının bu şekilde öldürülmesi durumunu hoşnut karşılamayan bireylere, bir sebzeye isim verip otçul hayvanlara yedirme imkanı da sunuyor.

Ayrıca, bu işlemi izlemek için hayvanat bahçesinde bulunmanız da gerekmiyor. Olay anını Facebook üzerinden canlı olarak da izleyebiliyorsunuz.

Etkinliğe hayvanat bahçesinin web sitesi üzerinden katılabilirsiniz. Katılım, 13 Şubat tarihi yerel saatle 17.00'ye kadar mümkün. Web sitesindeki listede sadece ilk isimler görülecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği kuğu, 37 yıldır yanından ayrılmıyor31 Ocak 2021 Pazar 22:37
  • BAE, yatırımcı ve yetenekli yabancılara vatandaşlığın önünü açan yasayı kabul etti31 Ocak 2021 Pazar 20:51
  • İklim krizi: Nasıl çevre dostu olabilirsiniz?31 Ocak 2021 Pazar 17:56
  • Sosyal medyada viral olan Bernie Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek31 Ocak 2021 Pazar 17:46
  • Spot: Caretta’ların yuva sayılarında 3 yıl üst üste bir azalma görüldü31 Ocak 2021 Pazar 13:44
  • Flamingolar Kıbrıs'ta31 Ocak 2021 Pazar 10:33
  • Kovid-19'a yakalanan goril, Trump'a uygulanan tedaviyle iyileşti30 Ocak 2021 Cumartesi 20:20
  • Milyonlarcası itlaf edildi, kusurlu bulundular30 Ocak 2021 Cumartesi 14:55
  • Yine aynı sorunun yanıtı araştırıldı: Virüs spermi etkiler mi?29 Ocak 2021 Cuma 23:45
  • Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Eskişehir ilk 10’da, İstanbul Paris’in önünde28 Ocak 2021 Perşembe 23:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti