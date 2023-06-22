Hasipoğlu: İmar Yasası, değişen ve gelişen hayata uyumlu olmalıdır

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, İmar Yasası’nın sürdürülebilir olması gerektiğini ifade ederek, “İmar Yasası, değişen ve gelişen hayata uyumlu olmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın sunduğu ‘Gündem’ adlı programa konuk oldu.

Komite Başkanı Hasipoğlu, geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan ve komitede görüşülen İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmar Yasası’nın ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma planını belirleyecek güçte bir yasa olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Bu yasanın sürdürülebilir olması gerekiyor” dedi.

“İMAR YASASI, DEĞİŞEN VE GELİŞEN HAYATA UYUMLU OLMALIDIR”

Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’ta İmar Yasası’nın 29 kez değişikliğe uğradığını belirterek, “İmar Yasası, değişen ve gelişen hayata uyumlu olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın alelacele gündem geldiği yünündeki eleştirileri de değerlendiren Hasipoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İmar Yasası’nda değişiklik yapılması için hazırlanan yasa tasarısı 3 ay önce de gündeme gelmişti. O dönemde üzerinde daha fazla görüşülebilmesi için söz konusu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından geri çekilmişti. Sonrasında ise İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci kez gündeme geldi. Tasarı ikinci kez gündeme geldiğinde 21 günlük halkın gündemine sunma süreci işledi. Bu sürede birçok kişi ve kurumdan bize yazılı görüş geldi. Yazılı görüşleri aldıktan sonra komite toplantılarını yapmaya başladık. Toplantılarımızda Şehir Planlama Dairesi, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTMB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMB), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Yeşil Barış Hareketi yer aldı.”