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Haspolat-Güngör ile Dikmen-Boğazköy yolları araç trafiğine kapalı...

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Karayolları Dairesi, yol yapım faaliyeti nedeniyle Haspolat -Güngör arası ile Dikmen-Boğazköy yollarının araç trafiğine kapalı olduğunu duyurdu.
Haspolat-Güngör ile Dikmen-Boğazköy yolları araç trafiğine kapalı...

Karayolları Dairesi, yol yapım faaliyeti nedeniyle Haspolat-Güngör arası ile Dikmen Boğazköy arası yol güzergahlarının ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, söz konunu çalışmalar KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında gerçekleşecek.

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