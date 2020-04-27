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Hastane'de Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi

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Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
Hastane'de Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler kapsamında Poliklinik kayıt birimi, polikliniğin giriş kısmına danışmaya alındı. Hastalar içeriye tek tek alınırken, güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlandı.  İçeride en az 2 metre olarak sosyal mesafe korunmasına yönelik ifadeler yerleştirildi.

Poliklinik, kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınırken, muayeneler içinse hastalar 20 dakika ara ile içeriye alınmaya başlandı.  Bir sonraki hasta muayene olmadan önce odalar ve kullanılan tıbbi ekipmanlar dezenfekte edilirken maskeleri olmayan hastalara maske veriliyor. Poliklinik binasında belli yerlerde tutulan el dezenfektanlarıysa hastaların kullanımına sunuldu. 

nalbantoglu-4.jpgPoliklinikte çalışan tüm personel tıbbi koruyucu ekipmanlar ile donatıldı. Girişler ön kapıdan,  çıkışlarsa arka taraftan ayrı bir kapıdan yapılmaya başlandı.

Her branş hekimi günde 8 hasta kabul ederken sadece randevulu hastalar muayene ediliyor.

Poliklinikten randevu veriliyor ve randevular “1101” hattından alınıyor.   Randevu alma saatleriyse hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise cumartesi 08.00 -14.00 saatleri arasında belirlenmiş durumda.

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