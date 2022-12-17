  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Hava Bugün Nasıl Olacak

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak
Hava Bugün Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının ileriki günlerde düşeceğini duyurdu. Bugünden itibaren üç gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC, periyodun ikinci yarısında  ise 4 ºC düşerek 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, bugün ve pazar günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; pazartesi günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; çarşamba ve perşembe günleri parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgâr ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En çok yağış nereye düştü14 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
  • En Çok Yağış Nereye Düştü13 Aralık 2022 Salı 14:19
  • Kuvvetli yağışa dikkat!13 Aralık 2022 Salı 10:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak13 Aralık 2022 Salı 09:45
  • Önümüzdeki 3 gün hava yağmurlu olacak12 Aralık 2022 Pazartesi 21:04
  • Ülke genelinde Çarşamba gününe kadar yağış bekleniyor12 Aralık 2022 Pazartesi 11:35
  • Hava Bugün Nasıl Olacak12 Aralık 2022 Pazartesi 09:19
  • Hava Bugün Nasıl Olacak11 Aralık 2022 Pazar 10:54
  • Yarından İtibaren Çarşamba Gününe Kadar Yağışlı Hava Etkili Olacak10 Aralık 2022 Cumartesi 17:45
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak10 Aralık 2022 Cumartesi 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti