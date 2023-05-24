Hava Bugün Nasıl Olacak

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YAĞIŞ ANINDA YER YER KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
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