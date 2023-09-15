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Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma

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Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma
Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin 20 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde de 30-33 derece civarında olacak.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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