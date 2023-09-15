Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Dairenin 20 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde de 30-33 derece civarında olacak.
Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.