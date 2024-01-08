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Hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

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Hava nasıl olacak? Yağmur var mı?
Hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 06- 12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında yüksek, diğer yarısında alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak; yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak; Çarşamba günüyse yer yer sağanak görülecek. Diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun önceleri iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22, diğer yarısında ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Doğu yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

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