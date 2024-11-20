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Hava sıcaklığı 7 derece düşecek… Yağışlar devam edecek

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Ülkede hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 7 derece düşmesi, yağışlı havanın ise Cuma, Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı 7 derece düşecek… Yağışlar devam edecek

Ülkede hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 7 derece düşmesi, yağışlı havanın ise Cuma, Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 – 27 Kasım arasında bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak. Cuma günü gök gürültülü sağanak, cumartesi ve pazar günleri ise parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazartesi, salı, çarşamba günleri ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, pazar ve pazartesi günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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