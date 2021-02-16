Hava sıcaklığı düşüyor

Ülkede dünden itibaren hakim olmaya başlayan yağmur ve soğuk havanın etkisinde sıcaklıklar 4 santigrat derece düşecek.

Ülkede dünden itibaren hakim olmaya başlayan yağmur ve soğuk havanın etkisinde sıcaklıklar 4 santigrat derece düşecek. Yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yarın ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını, yarın yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarında da 4 derece düşüş bekleniyor.

Perşembe günü ise hava çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri sabah saatlerinde don olayı bekleniyor. Pazartesi günü ise hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

YAĞIŞ MİKTARLARI

Bu arada, Meteoroloji Dairesi son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Dün ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Ercan’da 16, Koruçam ve Yeşilırmak’ta 10, Çamlıbel’de 9, Dörtyol’da 8, Gaziveren ve Selvilitepe’de 7, Güzelyurt ve Geçitkale’de 6, Kalkanlı ve Boğaz’da 5 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildi.